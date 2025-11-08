Житель Саратова пострадал при налете БПЛА на город

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате налета БПЛА на Саратов «есть повреждения в жилом секторе». По предварительной информации, пострадал один человек.

Ранее господин Бусаргин написал в Telegram-канале об угрозе атаки БПЛА на регион. «Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность»,— уточнял он.

Примерно с 3:00 по местному времени (2:00 мск) в аэропорту Саратова действуют ограничения на прием и выпуск самолетов.