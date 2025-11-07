Главные новости за 7 ноября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов

После ухода на пенсию Николая Савруна прокуратуру Воронежской области в статусе и.о. возглавил его заместитель, уроженец Волгограда Сергей Сучков. Впрочем, сенатор Андрей Клишас уже заявил, что Совфед рассмотрит на должность прокурора региона начальника главного управления кадров Генпрокуратуры Валерия Войнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронеж, вид на Правый берег

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Воронеж, вид на Правый берег

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Филиал «Россетей» «Воронежэнерго» как единственный участник выиграл аукцион и купил за 116,6 млн руб. электросетевое хозяйство города Павловск. До сих пор оно находилось у компании в безвозмездном пользовании.

Совет депутатов Прохоровского района Белгородской области единогласно избрал на пост главы Антона Кулева, бывшего замруководителя администрации Губкинского округа. Он пришел на смену Сергею Канищеву, который руководил районом 16 лет.

Вслед за Белгородской масштабные отключения электричества начались в Курской области: из-за атаки ВСУ на энергоинфраструктуру Рыльского, Глушковского и Кореневского районов без света остались 17 тыс. жителей региона.

За девять месяцев 2025 года жители Липецкой области взяли ипотеку на 13,5 млрд руб. Вместе с понижением ключевой ставки жилищное кредитование вновь набирает популярность: в июле договоры были заключены на 1,8 млрд, в августе — на 2 млрд, в сентябре — больше чем на 2 млрд руб.

Тамбовская область обожглась на концессиях. Как заявил губернатор Евгений Первышов, ни один проект ничем хорошим не закончился: по некоторым были возможны хищения, по всем — возбуждались уголовные дела. Региону же остались недостроенные мусороперерабатывающий завод, интернат, школы и т.д.

Юрий Голубь