И.о. прокурора Воронежской области стал Сергей Сучков

Исполняющим обязанности прокурора Воронежской области стал Сергей Сучков, который в мае 2025 года был назначен на пост зампрокурора региона. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Сучков

Фото: Прокуратура Воронежской области Сергей Сучков

Фото: Прокуратура Воронежской области

Сведения о 65-летнем Николае Савруне, возглавлявшем ведомство с 2020 года, удалены с сайта. На этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что он планирует выйти на пенсию. Первым заместителем остается Дмитрий Неверов, занявший пост в 2021 году, еще двумя заместителями — Константин Панаско и Антон Родвиков (оба назначены 19 мая 2025 года).

Сергей Сучков родился в 1975 году в Волгограде, в 1998 году окончил Волгоградский государственный университет. Начал карьеру следователем в районной прокуратуре в том же году. В 2001-м стал прокурором зонального отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Волгоградской области. В 2004–2007 годах занимал пост прокурора Ленинского района Волгоградской области, в 2007–2011 годах — прокурора Краснооктябрьского района Волгограда. В 2011 году перешел в Следственный комитет, где занимал руководящие позиции в Волгоградской области и Москве. С 2023 года до назначения в Воронежскую область работал помощником заместителя Генпрокурора РФ. Имеет классный чин старшего советника юстиции и ведомственные награды.

Накануне сенатор Андрей Клишас сообщил, что 11 ноября на совместном заседании комитетов Совета федерации РФ будет рассмотрена кандидатура Валерия Войнова на пост прокурора Воронежской области. Господин Войнов с 2021 года руководит главным управлением кадров Генпрокуратуры РФ.

Ульяна Ларионова