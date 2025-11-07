«Воронежэнерго» выкупило электросетевое хозяйство в Павловске за 117 млн

Объекты электросетевого хозяйства, расположенные в Павловске Воронежской области, продали с торгов по начальной цене 116,6 млн руб. Победителем аукциона стал его единственный участник — «Воронежэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр»). Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Электросетевое хозяйство находилось в безвозмездном пользовании у «Воронежэнерго». Лот включал в себя кабельные и воздушные линии электропередачи, производственные здания и сооружения, силовые машины, измерительные приборы, лабораторное оборудование, а также земельный участок площадью 31 кв. м, на котором располагаются все объекты.

Об аукционе на приватизацию электросетевого хозяйства стало известно в конце октября.

Кабира Гасанова