Евгений Первышов заявил об отсутствии в Тамбовской области «приличных» концессий

Власти Тамбовской области признали механизм концессий неэффективным для строительства коммунальной и социальной инфраструктуры: ни один из таких проектов государственно-частного партнерства не был «положительным», по некоторым объектам были возможны хищения бюджета, по всем — возбуждались уголовные дела . Об этом накануне заявил губернатор Евгений Первышов на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов на пресс-конференции

Фото: Егор Снетков Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов на пресс-конференции

Фото: Егор Снетков

«Про альтернативы концессиям очень сложно сейчас сказать. Положительных примеров я не вижу. Если у вас есть — приведите их,— сказал господин Первышов на пресс-конференции, отвечая на вопрос о вновь сорванных сроках строительства канализационного коллектора на набережной в центре Тамбова.— Но, по крайней мере, если говорить о Тамбовской области, нет ни одного приличного концессионного соглашения, честно направленного на защиту интересов региона и населения. Мы разбирали по полочкам. Везде это было исключительно ради своих интересов, ради получения прибыли. А в большинстве случаев — и не всегда законно. По всем концессиям у нас на сегодняшний день расследуются уголовные дела».

Глава Тамбовской области напомнил, что власти планируют сами достраивать некоторые проблемные концессионные объекты. В частности, речь идет о проекте экотехнопарка «Центральный» за 5,1 млрд руб. Предприятие будет включать завод по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, а также полигон захоронения. Первую очередь планируют завершить в 2027 году.

Невыполненные концессионерами обязательства ложатся на региональный бюджет, сообщил также господин Первышов, приведя в пример не построенные в срок школы в Тамбове на улице Волжской и в микрорайоне Бокино.

«Регион несет ответственность перед федеральным центром за заключенное концессионное соглашение и его реализацию. Необходимо находить решения, способы завершения проектов. Все объекты необходимо достраивать. Напомню, условия предоставления субсидий регионам, они достаточно жесткие. То есть, если концессионное соглашение, ну и, соответственно, порядок, предоставления денежных средств федерального бюджета не выполняется регионом, они должны быть возвращены в полном объеме»,— отметил господин Первышов.

В частности, регион рискует потерять 700 млн руб. из-за проваленного подмосковным ООО «УК "Маяк"» проекта по строительству в селе Отъяссы Сосновского района интерната для пожилых и инвалидов.

«Только в рамках этого концессионного соглашения за невыполнение взятых на себя обязательств регион должен был в конце 2025 года вернуть всю субсидию, почти 700 млн руб. В бюджете таких денежных средств нет. Часть просто исчезла, часть в стройке находится. Возвращать нечего, поэтому попросил правительство, в том числе и министра, чтобы нам дали возможность перенести сроки строительства этого объекта на следующий год»,— рассказал Евгений Первышов.

Губернатор подчеркнул, что обратился по ситуации со строительством интерната в правоохранительные органы: «Там сложная история, возбуждено уголовное дело, идут следственные действия».

Сергей Калашников