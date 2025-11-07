В Курской области без электричества осталось 17 тысяч потребителей из-за атак ВСУ

В связи с атакой ВСУ на объекты энергетики в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области электроснабжения лишились 17 тыс. потребителей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сейчас есть перебои с электроснабжением в Рыльске и его пригороде — враг вновь подло ударил по объектам энергетики»,— пояснил господин Хинштейн и подчеркнул, что бригады приступят к восстановительным работам, как только позволит обстановка.

Он также отметил, что активность дронов фиксируется и в Малогеушевском, Никольниковском, Октябрьском сельсоветах, а также в населенных пунктах Беловского района. В результате ударов на территории домовладения повреждены забор и посечен автомобиль, местоположение инцидента не сообщается.

Двумя днями ранее ПАО «Россети» объявило закупку услуг по физической охране 12 энергообъектов от БПЛА в Белгородской и Курской областях с начальной ценой 200,9 млн руб.

Ульяна Ларионова