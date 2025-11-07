За девять месяцев 2025 года липчане взяли ипотеки на 13,5 млрд

В Липецкой области за девять месяцев было выдано порядка 3,5 тыс. ипотечных кредитов на 13,5 млрд руб. в сумме. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Наибольший объем выдач с начала года пришелся на третий квартал. В июле липчане заключили ипотечные договоры на 1,8 млрд руб., в августе — на 2 млрд руб., в сентябре — более чем на 2 млрд руб. Средний размер такого займа в начале осени составил 4 млн руб., средний срок — 25 лет, а средневзвешенная процентная ставка — 8,5% (годом ранее — 9%).

«Вслед за постепенным снижением ключевой ставки уменьшились и ставки по ипотеке. Люди хотят как можно быстрее вновь получать недорогие кредиты, и это понятно. Но необоснованно стремительное смягчение условий кредитования до победы над инфляцией приведет лишь к противоположному результату. Поэтому Банк России намерен постепенно и аккуратно снижать ставку, чтобы рост цен продолжил замедляться»,— отметил управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков.

За январь — июнь 2025 года липчане оформили более 2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 7,6 млрд руб.

Кабира Гасанова