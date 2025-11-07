Антон Кулев утвержден на посту главы Прохоровского района Белгородской области

Совет депутатов Прохоровского района Белгородской области избрал Антона Кулева на пост главы муниципалитета. Решение было принято единогласно. Об этом сообщили в местной администрации. Господин Кулев занимал пост и. о. главы муниципалитета с сентября — после отставки Сергея Канищева, руководившего им 16 лет.

Комментируя решение депутатов, Антон Кулев отметил, что считает свою работу «служением родной земле». Его главная цель — сделать жизнь в районе «комфортнее, благополучнее и безопаснее».

До назначения в Прохоровский район господин Кулев был заместителем руководителя администрации Губкинского городского округа. Исполнял обязанности главы муниципалитета, пока Михаил Лобазнов проходил службу в добровольческом отряде «Барс-Белгород».

В конце октября на должность главы Шебекинского округа Белгородской области переизбрали Андрея Гриднева.

Кабира Гасанова