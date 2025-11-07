Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о «впавшем в немилость» Лаврове, срыве сделки ЛУКОЙЛа и выходном 7 ноября

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопросы журналистов о судьбе главы МИД РФ Сергея Лаврова после разговора с Марко Рубио, саммита России и США в Будапеште и переговорного процесса между Россией и Украиной. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Слева направо: Дмитрий Песков, Сергей Лавров и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Отказ Gunvor от покупки активов ЛУКОЙЛа

  • Все интересы ЛУКОЙЛа с точки зрения международных правил торговли должны быть соблюдены. Нарушения вредят международной торговле.
  • Темы продажи активов ЛУКОЙЛа и украинского урегулирования не связаны друг с другом, это разные измерения.

Слухи о Лаврове

  • В сообщениях о том, что Лавров якобы впал в немилость, действительности не соответствует ничего.
  • Конечно, Лавров работает на посту министра иностранных дел.

Переговоры по Украине

  • Пауза в переговорном процессе, возникшая из-за провокаций Украины и Европы, тормозит урегулирование.
  • Отсутствие доверия между Россией и Украиной налицо.

Саммит РФ-США в Венгрии

  • Для организации саммита России и США в Венгрии необходима напряженная и скрупулезная работа.
  • Обе стороны будут заинтересованы в проведении переговоров в Будапеште «на определенном этапе».
  • Любые прогнозы о сроках саммита в Будапеште несостоятельны.

Запрет продажи вейпов в России

  • Идея полного запрета вейпов, по мнению Путина, достойна внимания.
  • Но, конечно, она должна обсуждаться с участием экспертов, обсуждаться в парламенте.

Расписание Путина

  • Путин сегодня в Кремле проведет совещание по вопросам дальнейшего строительства вооруженных сил РФ.
  • В мероприятии примут участие зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента Алексей Дюмин.

Инициатива КПРФ о переучреждении государственного праздника 7 ноября

  • День Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября утратил релевантность с исторической точки зрения.
  • С другой стороны, с пониманием можно и нужно относиться к позиции старшего поколения, которое всю жизнь этот праздник праздновало.
  • Сейчас трудно понять, какая у предложения коммунистов может быть база поддержки.

Запуск баллистической ракеты в Пхеньяне

  • Россия с уважением относится к законному праву наших друзей в КНДР обеспечивать свою безопасность.
  • Россия приветствует только те миротворческие инициативы на Корейском полуострове, которые в полной мере отвечают интересам КНДР.

