Песков о «впавшем в немилость» Лаврове, срыве сделки ЛУКОЙЛа и выходном 7 ноября
Песков опроверг слухи о судьбе Лаврова и назвал нерелевантным праздник 7 ноября
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопросы журналистов о судьбе главы МИД РФ Сергея Лаврова после разговора с Марко Рубио, саммита России и США в Будапеште и переговорного процесса между Россией и Украиной. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Слева направо: Дмитрий Песков, Сергей Лавров и Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Отказ Gunvor от покупки активов ЛУКОЙЛа
- Все интересы ЛУКОЙЛа с точки зрения международных правил торговли должны быть соблюдены. Нарушения вредят международной торговле.
- Темы продажи активов ЛУКОЙЛа и украинского урегулирования не связаны друг с другом, это разные измерения.
Слухи о Лаврове
- В сообщениях о том, что Лавров якобы впал в немилость, действительности не соответствует ничего.
- Конечно, Лавров работает на посту министра иностранных дел.
Переговоры по Украине
- Пауза в переговорном процессе, возникшая из-за провокаций Украины и Европы, тормозит урегулирование.
- Отсутствие доверия между Россией и Украиной налицо.
Саммит РФ-США в Венгрии
- Для организации саммита России и США в Венгрии необходима напряженная и скрупулезная работа.
- Обе стороны будут заинтересованы в проведении переговоров в Будапеште «на определенном этапе».
- Любые прогнозы о сроках саммита в Будапеште несостоятельны.
Запрет продажи вейпов в России
- Идея полного запрета вейпов, по мнению Путина, достойна внимания.
- Но, конечно, она должна обсуждаться с участием экспертов, обсуждаться в парламенте.
Расписание Путина
- Путин сегодня в Кремле проведет совещание по вопросам дальнейшего строительства вооруженных сил РФ.
- В мероприятии примут участие зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента Алексей Дюмин.
Инициатива КПРФ о переучреждении государственного праздника 7 ноября
- День Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября утратил релевантность с исторической точки зрения.
- С другой стороны, с пониманием можно и нужно относиться к позиции старшего поколения, которое всю жизнь этот праздник праздновало.
- Сейчас трудно понять, какая у предложения коммунистов может быть база поддержки.
Запуск баллистической ракеты в Пхеньяне
- Россия с уважением относится к законному праву наших друзей в КНДР обеспечивать свою безопасность.
- Россия приветствует только те миротворческие инициативы на Корейском полуострове, которые в полной мере отвечают интересам КНДР.