Песков о «впавшем в немилость» Лаврове, срыве сделки ЛУКОЙЛа и выходном 7 ноября

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопросы журналистов о судьбе главы МИД РФ Сергея Лаврова после разговора с Марко Рубио, саммита России и США в Будапеште и переговорного процесса между Россией и Украиной. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Слева направо: Дмитрий Песков, Сергей Лавров и Владимир Путин

Отказ Gunvor от покупки активов ЛУКОЙЛа Все интересы ЛУКОЙЛа с точки зрения международных правил торговли должны быть соблюдены. Нарушения вредят международной торговле.

Темы продажи активов ЛУКОЙЛа и украинского урегулирования не связаны друг с другом, это разные измерения.

Слухи о Лаврове В сообщениях о том, что Лавров якобы впал в немилость, действительности не соответствует ничего.

Конечно, Лавров работает на посту министра иностранных дел.

Переговоры по Украине Пауза в переговорном процессе, возникшая из-за провокаций Украины и Европы, тормозит урегулирование.

Отсутствие доверия между Россией и Украиной налицо.

Саммит РФ-США в Венгрии Для организации саммита России и США в Венгрии необходима напряженная и скрупулезная работа.

Обе стороны будут заинтересованы в проведении переговоров в Будапеште «на определенном этапе».

Любые прогнозы о сроках саммита в Будапеште несостоятельны.

Запрет продажи вейпов в России Идея полного запрета вейпов, по мнению Путина, достойна внимания.

Но, конечно, она должна обсуждаться с участием экспертов, обсуждаться в парламенте.

Расписание Путина Путин сегодня в Кремле проведет совещание по вопросам дальнейшего строительства вооруженных сил РФ.

В мероприятии примут участие зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента Алексей Дюмин.

Инициатива КПРФ о переучреждении государственного праздника 7 ноября День Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября утратил релевантность с исторической точки зрения.

С другой стороны, с пониманием можно и нужно относиться к позиции старшего поколения, которое всю жизнь этот праздник праздновало.

Сейчас трудно понять, какая у предложения коммунистов может быть база поддержки.