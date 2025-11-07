Песков: для организации саммита РФ и США в Венгрии нужно напряженно поработать

Для организации саммита России и США в Венгрии необходимо «напряженно» и «скрупулезно» поработать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, обе стороны будут заинтересованы в проведении переговоров в Будапеште «на определенном этапе», однако о сроках говорить пока рано.

«Здесь вряд ли можно пытаться что-то прогнозировать, любые прогнозы, скорее всего, будут несостоятельными»,— сказал господин Песков во время брифинга. Так он ответил на вопрос, состоится ли саммит России и США до конца 2025 года.

16 октября президент США Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Главы двух государств договорились о встрече в Будапеште. Однако 22 октября господин Трамп сообщил об отмене переговоров. Он объяснил свое решение тем, что Москва якобы не готова договариваться. В этот же день США ввели санкции против России, в том числе против нефтекомпаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть».

