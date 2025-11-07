Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков опроверг сообщения СМИ о том, что Лавров «впал в немилость»

Песков: Путин не изменил своего отношения к Лаврову

Сообщения СМИ о том, что президент России Владимир Путин изменил свое отношение к министру иностранных дел Сергею Лаврову и тот «впал не немилость», не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (на заднем плане)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Конечно, Лавров работает на посту министра иностранных дел»,— подтвердил господин Песков на брифинге. Других подробностей представитель президента не привел.

По данным источников «Ъ», Сергей Лавров «согласованно» не присутствовал на заседании Совета безопасности России 5 ноября, хотя и является постоянным членом Совбеза. На встрече обсуждалась возможность возобновления РФ ядерных испытаний.

Подробнее о заседании — в материале «Ъ» «Что взрыв грядущий нам готовит».

