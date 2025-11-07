Песков призвал соблюдать международные интересы ЛУКОЙЛа

Международные интересы российской компании ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) должны быть соблюдены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Их нарушение вредит международной торговле, добавил господин Песков.

«Нарушения в этой области неприемлемы, и они вредят общемировому режиму торговли. Это (ЛУКОЙЛ.— “Ъ”) очень большой игрок на мировом рынке»,— сказал господин Песков на брифинге. Так он ответил на просьбу прокомментировать ситуацию с несостоявшейся сделкой с Gunvor.

30 октября нефтетрейдер Gunvor предложил ЛУКОЙЛу купить его зарубежные активы LUKOIL International GmbH. Российская компания согласилась на сделку. 7 ноября Минфин США отказался выдавать Gunvor лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока на Украине не завершатся боевые действия. После этого нефтетрейдер отозвал свое предложение на покупку активов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто здесь добыча».