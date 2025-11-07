Песков: идея запрета продажи вейпов в России должна обсуждаться в парламенте

Президент Владимир Путин считает, что идея полного запрета продажи вейпов на территории России интересна, но должна обсуждаться в экспертном сообществе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге.

6 ноября Владимир Путин неформально одобрил идею запрета реализации вейпов, которую высказала руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Глава государства заметил, что в данном вопросе важно провести соответствующую работу среди молодых людей.

