Песков: день Октябрьской революции 7 ноября потерял значение как праздник

День Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября утратил релевантность с исторической точки зрения. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Однозначно, что с точки зрения исторической этот праздник в какой-то мере свою релевантность утерял, но, с другой стороны, с пониманием можно и нужно относиться к позиции старшего поколения, которое всю жизнь этот праздник праздновало»,— заявил господин Песков (цитата по ТАСС). Его слова были ответом на просьбу журналистов прокомментировать инициативу КПРФ о присвоении празднику государственного статуса.

Пресс-секретарь добавил, что сейчас «трудно понять», какая у предложения коммунистов может быть «база поддержки». «Здесь нужно сначала, наверное, получить мнение других фракций парламента, а потом уже делать какие-то выводы»,— сказал Дмитрий Песков.

30 октября группа депутатов Государственной думы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла законопроект о переучреждении государственного праздника 7 ноября. Коммунисты традиционно игнорируют День народного единства 4 ноября, отдавая предпочтение годовщине революции.

Сейчас КПРФ проводит приуроченный к праздничной дате международный форум «Правда против фашизма». Мероприятие посетили делегаты компартий из Аргентины, Венесуэлы, Вьетнама, Германии, Испании, Лаоса, Китая, Казахстана, Молдавии и Таджикистана. На форуме даже прозвучало предложение о возрождении Коминтерна.

Подробнее — в материале «Пролетарии снова соединяются».

Степан Мельчаков