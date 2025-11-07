Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин 7 ноября проведет совещание по вопросам формирования Вооруженных сил РФ

Президент России Владимир Путин сегодня в Кремле проведет совещание по вопросам дальнейшего строительства (формирования) вооруженных сил РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге.

По словам господина Пескова, в мероприятии примут участие зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента Алексей Дюмин.

Песков о «впавшем в немилость» Лаврове, срыве сделки ЛУКОЙЛа и выходном 7 ноября

Читать далее

5 ноября Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в рамках которого обсуждалась возможность возобновления ядерных испытаний в ответ на действия США.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Что взрыв грядущий нам готовит».

Новости компаний Все