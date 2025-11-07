Главные новости к утру 7 ноября

Россия и США должны решить «один-два» вопроса, после чего в Будапеште может быть организована встреча президентов, сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Международный нефтетрейдер Gunvor отозвал свое предложение о покупке иностранных активов российского ЛУКОЙЛа. Ранее Минфин США отказал компании в выдаче лицензии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал вопрос сокращения ядерных вооружений с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Российская делегация во главе с замминистром обороны Виктором Горемыкиным провела переговоры с министром обороны Северной Кореи Но Гван Чхолем.

Аэропорты Бельгии вновь приостанавливали работу из-за беспилотников в воздушном пространстве страны.

Первый за 14 лет паром из Турции не пускают в порт Сочи. На борту находятся 20 пассажиров.