Первому за 14 лет парому из Турции не дают войти в порт Сочи

Пассажиры парома Seabridge более 12 часов ожидают, когда судну разрешат войти в порт Сочи. Это первый за 14 лет регулярный рейс между Россией и Турцией.

«Мы весь день находимся на борту, в 09:30 мы прибыли в Сочи, но нас не впускают ни туда, ни назад. По последним данным, судно не получило разрешение на вход в воды РФ»,— сообщила пассажирка судна Татьяна «РИА Новости». Еще несколько человек пожаловались, что из-за задержки у них сгорели билеты на самолет.

Директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян сказал, что заход судна в порт Сочи согласован со всеми службами и контрольными органами. «Ждем последнего решения в соответствии с указом президента России №502 от 22 июля 2025 года»,— добавил он.

Паром Seabridge покинул порт Трабзона в 21:10 мск 5 ноября. На борту находятся 20 человек. Обратный рейс из Сочи был запланирован на 11:00 мск 6 ноября.