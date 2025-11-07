Замглавы Минобороны Горемыкин встретился с министром обороны Северной Кореи

В Пхеньян с визитом вежливости прибыла делегация Главного военно-политического управления Вооруженных сил России во главе с замминистром обороны Виктором Горемыкиным. Переговоры с делегацией провел министр обороны Северной Кореи Но Гван Чхоль.

Как сообщает пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), переговоры прошли в дружественной обстановке. На встрече также присутствовали замначальника Главного политбюро Корейской народной армии Пак Ён Иль и дипломаты обеих стран. Стороны обсудили «вопросы сотрудничества, обменов и взаимодействия между политическими органами армий» России и Северной Кореи.

Как пишет южнокорейское агентство «Ренхап», накануне визита разведка Южной Кореи заявила о признаках проведения в КНДР вербовки персонала для подготовки и отправки дополнительных войск в Россию. Национальная разведывательная служба (NIS) сообщила, что с сентября около 5 тыс. северокорейских военнослужащих-строителей отправились в Россию. Агентство предполагает, что они могут быть привлечены к восстановлению инфраструктуры. С октября 2024 года, по данным NIS, Северная Корея направила в Россию около 15 тыс. военнослужащих.

Эрнест Филипповский