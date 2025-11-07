Орбан: России и США нужно решить «один-два» вопроса для встречи президентов

Встреча президентов России и США в Будапеште может состояться через несколько дней после того, как власти двух стран решат «один-два» вопроса, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«В американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште»,— сказал господин Орбан в интервью Magyar Nemzet. По его словам, после встречи президентов «могут последовать прекращение огня и мир» на Украине.

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после которого президент США анонсировал встречу в Будапеште. Через несколько дней господин Трамп заявил, что переговоры отменены. Президент России говорил, что речь идет, скорее всего, о переносе встречи.