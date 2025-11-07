Трамп: Россия, США и Китай могут договориться о сокращении ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва, Вашингтон и Пекин способны достичь договоренности о сокращении ядерных вооружений. Он добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Думаю, денуклеаризация была бы отличной вещью. Я говорил об этом с президентом Путиным. Я говорил об этом с президентом Си. Все бы хотели тратить все эти средства на другое, на то, что действительно идет на пользу людям»,— сказал Дональд Трамп на встрече с президентами стран Центральной Азии (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

В конце октября Дональд Трамп заявил о возобновлении ядерных испытаний «на равных условиях» из-за «испытательных программ в других странах». 5 ноября Владимир Путин поручил Минобороны, МИД и спецслужбам подготовить предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

