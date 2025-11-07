Аэропорты Бельгии снова приостанавливали работу из-за беспилотников

Аэропорты Брюсселя и Льежа из-за обнаружения беспилотников приостановили работу, передает RTBF. Они не принимали и не выпускали самолеты примерно с 21:20 по местному времени (23:20 мск) и до 22:00.

Het Laatste Nieuws пишет, что семь беспилотников были зафиксированы вблизи атомной электростанции Дул в пригороде Антверпена. Пролет БПЛА также заметили в районе авиабазы Флоренн, куда недавно поступили четыре новых истребителя F-16, уточняет RTBF.

Беспилотники в воздушном пространстве Бельгии фиксируют третий вечер подряд. Министерство обороны страны намерено активировать четвертую статью устава НАТО о консультациях по безопасности. Посольство РФ в Бельгии сообщало, что бельгийские власти не выдвигают «прямые обвинения в адрес Москвы», но не исключают ее причастности к инцидентам. Диппредставительство уточняло, что Россия не имеет никакого отношения к пролетам БПЛА в воздушном пространстве Бельгии.

Вечером 6 ноября из-за обнаружения БПЛА работу также приостанавливал аэропорт Гетеборга в Швеции.