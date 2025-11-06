Главные новости к утру 6 ноября

В результате удара БПЛА по жилому дому в Волгограде погиб мужчина. Из-за падения обломков БПЛА в Волгоградской области также начался пожар на территории промзоны.

За ночь работу приостанавливали 13 российских аэропортов.

По информации Politico, Евросоюз до конца недели может прекратить выдачу шенгенских мультивиз для россиян.

Дональд Трамп заявил, что США совместно с Россией и Китаем, возможно, работают над планом ядерного разоружения.

Президент США вновь поручил Пентагону начать тестирование ядерного оружия из-за «программ испытаний других стран».

Владимир Путин пока не определился с возможной датой оглашения послания Федеральному собранию в 2025 году, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Хоккеист Александр Овечкин первым забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.