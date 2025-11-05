Трамп: США, Россия и Китай, возможно, работают над планом ядерного разоружения

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты совместно с Россией и Китаем, возможно, работают над планом ядерного разоружения. Он также сказал, что США — ядерная держава номер один.

«Мы — ядерная держава номер один, и мне неприятно это признавать, потому что это ужасно. Россия на втором месте. Китай на третьем, но они нас догонят в течение четырех-пяти лет. Возможно, мы втроем работаем над планом денуклеаризации. Посмотрим, сработает ли это»,— сказал Дональд Трамп на бизнес-форуме в Майами (цитата по Reuters).

30 октября президент США поручил Пентагону провести ядерные испытания «на равной основе» с другими странами. Президент России Владимир Путин заявил, что если Вашингтон проведет их, Москва должна предпринять «адекватные ответные действия». Он также поручил Минобороны, МИД и спецслужбам подготовить предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям.

Подробнее — в материале «Ъ».