Александр Овечкин первым забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин первым достиг отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

900-ю шайбу Овечкин забил в домашнем матче с «Сент-Луисом» на 18-й минуте второго периода. Хоккеист стал первым в истории НХЛ, кому удалось забросить такое количество шайб за время карьеры.

Александр Овечкин — рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В апреле он превзошел рекорд канадского нападающего Уэйна Гретцки, который забил 894 гола.

