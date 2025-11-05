Politico: ЕС может прекратить выдачу шенгенских мультивиз россиянам

Евросоюз готовится ужесточить визовые правила для граждан России и прекратить выдавать им шенгенские мультивизы, пишет Politico со ссылкой на источники. По их словам, новые ограничения могут быть приняты до конца недели.

Шенгенская мультивиза – многократная виза, которая разрешает въезжать во все 26 стран ЕС неограниченное количество раз. Ее выдают на срок от шести месяцев до пяти лет. Politico уточняет, что однократные визы россиянам продолжат выдавать. Кроме того, ЕС может продолжить выдавать шенгенские мультивизы по гуманитарным соображениям.

В конце 2022 года Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. В отношении россиян с небиометрическими загранпаспортами также действуют ограничения на въезд в Эстонию, Латвию, Литву, Чехию, Данию, Францию.