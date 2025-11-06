Песков: Путин пока не принял решение об оглашении послания в 2025 году

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не определился с возможной датой оглашения Федерального послания.

«Глава государства сам выбирает время, которое, с его точки зрения, наилучшим образом отвечает потребностям. Пока решения нет»,— сказал господин Песков «Ведомостям».

По словам источников «Ведомостей», сейчас подготовка к посланию не ведется. Один из них уточнил, что подготовка шла в феврале 2025 года, но была приостановлена.

Послание президента Федеральному собранию, как указано в Конституции, оглашается ежегодно. В нем глава государства должен изложить основные направления внутренней и внешней политики. Последний раз Владимир Путин выступал с посланием в феврале 2024 года. В 2017 и 2022 годах оно не оглашалось.