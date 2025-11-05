Главные новости за 5 ноября. Ростов-на-Дону и область

Сторона обвинения запросила для бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева 14 лет лишения свободы и штраф более 475 млн руб. Суд учел смягчающее обстоятельство у подсудимого: на иждивении у него находится малолетний ребенок. Кроме того, Кушнарев признал вину. Отягчающих обстоятельств нет.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин назначил трех новых заместителей. Должность одного из первых заместителей главы администрации занял Тарас Дядьков. Еще одним первым заместителем главы Ростова стал Владимир Иванов. На должность заместителя главы администрации города по организационным вопросам назначили Виктора Сахранова, а на должность начальника управления внешних связей и межмуниципального сотрудничества — Зинаиду Березину.

Ростовская область вошла в антитоп-10 регионов России по уровню базовой медицины в 2024 году. Региона оказался четвертым в антирейтинге по уровню базовой медицины, уступив верхние позиции Псковской, Новгородской областям и Чеченской Республике. Хуже обстоят дела только в Челябинской, Свердловской и Калужской областях.

Бюджет Ростовской области на 2026 год запланирован с рекордным дефицитом в 28,6 млрд руб. На Дону уже третий год подряд расходы превышают доходы. В 2024 году дефицит бюджета составлял 16,3 млрд руб., в этом году ожидается, что он достигнет 23,2 млрд руб.

Подачу электроэнергии на насосные станции, которые обеспечивали подачу воды в Гуково и Зверево, прекратили из-за атаки БПЛА.