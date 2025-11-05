Дефицит бюджета Ростовской области в 2026 году может составить 28 млрд рублей

Бюджет Ростовской области на 2026 год запланирован с рекордным дефицитом в 28,6 млрд руб. Это следует из данных проекта закона о бюджете, внесенному в Законодательное собрание региона.

На Дону уже третий год подряд расходы превышают доходы. В 2024 году дефицит бюджета составлял 16,3 млрд руб., в этом году ожидается, что он достигнет 23,2 млрд руб.

Прогнозируемые доходы составляют 339,9 млрд руб., что на 3,5% превышает фактический показатель за 2024 год (328,3 млрд руб.). Расходы, напротив, ожидаются на 6,9% выше и достигнут 368,5 млрд руб. Дефицит бюджета по отношению к его собственным доходам составит почти 10%, что соответствует нормам бюджетного законодательства.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что власти региона планируют сократить неприоритетные расходы и перенести на 2026 год реализацию части проектов, запланированную на 2025 год. Это связано с отказами от банковских займов общим объемом 25 млрд руб.

Наталья Белоштейн