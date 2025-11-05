Главные новости за 5 ноября. Кавказ

Полиция Кабардино-Балкарии задержала 40-летнюю жительницу Нальчика по подозрению в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Оперативники в ходе обыска квартиры по улице Идарова изъяли 1358 капсул и 920 таблеток. Экспертиза установила: общее количество препаратов превышает 825 граммов по массе и содержит вещества, оборот которых запрещен или ограничен в России.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследование гибели подростка во время соревнований по мотокроссу в селе Красногвардейском Ставропольского края. ЧП случилось 3 ноября во время заезда.

Бывший руководитель ГКУ «Ставропольавто» Дмитрий Щербаков назначен руководителем нового городского комитета по организации транспортного обслуживания населения в Ставрополе.

Жительницу Кизилюртовского района Дагестана обвинили в истязание двух малолетних детей (п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и в неисполнении обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ). В сентябре 2025 года обвиняемая систематически оставляла детей без еды в антисанитарных условиях и без отопления. Кроме этого, фигурантка не занималась их лечением.

В Кочубеевском округе Ставропольского края под домашний арест помещен бывший директор психоневрологического интерната (ПНИ) по подозрению злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По предварительным данным, фигурант использовал труд подчиненных на собственных полях.