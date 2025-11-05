Бастрыкин взял на контроль расследование гибели 16-летнего мотоциклиста на Ставрополье

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследование гибели подростка во время соревнований по мотокроссу в селе Красногвардейском Ставропольского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ЧП случилось 3 ноября во время заезда. В результате столкновения трех мотоциклов 16-летний участник соревнований получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Еще двоих несовершеннолетних спортсменов госпитализировали с травмами.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч.2 ст. 109 УК РФ).

Мария Хоперская