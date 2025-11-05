Жительницу Дагестана будут судить за истязание двух детей

Жительницу Кизилюртовского района Дагестана обвинили в истязание двух малолетних детей (п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и в неисполнении обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

В ходе следствия установлено, что в сентябре 2025 года обвиняемая систематически оставляла детей без еды в антисанитарных условиях и без отопления. Кроме этого, фигурантка не занималась их лечением.

«В результате преступного бездействия и жестокого обращения детям были причинены физические и психические страдания, а также легкий вред здоровью»,— отметили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн