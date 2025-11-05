На Ставрополье арестован директор ПНИ по делу о злоупотреблении полномочиями

В Кочубеевском округе Ставропольского края под домашний арест помещен бывший директор психоневрологического интерната (ПНИ) по подозрению злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По предварительным данным, фигурант использовал труд подчиненных на собственных полях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

В ведомстве уточнили, что с 2015 года бывший директор психоневрологического интерната являлся также главой крестьянского (фермерского) хозяйства.

По данным следствия, с апреля 2023 по сентябрь 2025 года фигурант для обработки полей на двух участках в п. Тоннельном привлекал подчиненных сотрудников, а также пользовался сельхозтехникой и ГСМ, принадлежащим интернату.

Своими действиями фигурант причинил ущерб ПНИ на сумму не менее 1 млн руб.

По требованию прокуратуры, подозреваемый был уволен из интерната в связи с утратой доверия.

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, изъята документация. Расследование уголовного дела продолжается.

Наталья Белоштейн