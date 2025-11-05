Главные новости Черноземья за 5 ноября: Воронеж, Липецк, Курск, Тамбов, Белгород, Орел

События среды: выбор «Ъ-Черноземье»

В Белгородской области наконец задержан сбежавший из-под стражи военнослужащий Алексей Кострикин. Фигуранта уголовных дел об убийстве и изнасиловании доставили в военный следственный отдел Следственного комитета России по Белгородскому гарнизону. В ночь с 28 на 29 октября в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Кострикин проник в дом, убил местного жителя и изнасиловал его жену. После задержания он сбежал из-под ареста, убив уже другого человека в Новой Таволжанке. Его снова удалось арестовать только через два дня.

А в Воронежской области внимание правоохранительных органов привлек инцидент в Борисоглебске. Местный житель Павел Вахрушев включил в своем автомобиле Lada трек Верки Сердючки «Все будет хорошо» у ночного клуба «Жара». После выходных мужчина записал видео с извинениями на фоне герба и флагов России, заявив, что раскаивается и поддерживает специальную военную операцию.

Также в регионе продолжается судебная тяжба внутрикорпоративного конфликта местного бизнесмена Леонида Арапова. Воронежское ООО «АЛ5 холдинг» подало очередную апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, отказавшего во взыскании 1,8 млрд руб. с московского ООО «АЛ5 инвест» и его совладельца Сергея Солодова.

В Липецкой области региональное управление ФНС обратилось в Арбитражный суд региона с заявлением о признании банкротом ООО «Липецкий кузнечный завод» (бренд «Липецкая кузница», бенефициар — Михаил Болотин), который еще только весной сообщал о готовящемся крупном инвестпроекте.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил до конца ноября уволить всех чиновников, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Он отметил, что аналогичное поручение давал еще в апреле, однако с тех пор из органов исполнительной власти были уволены только девять госслужащих, что, по его словам, составляет «небольшую часть от общего количества выявленных».

Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного райсуда Москвы о продлении меры пресечения бывшему губернатору Тамбовской области Максиму Егорову. Он останется под стражей как минимум до 23 декабря.

Министерство экономического развития России совместно с Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства объявили о запуске программы льготного финансирования для ряда особых экономических зон. В список вошли ОЭЗ «Центр» в Воронежской области, «Третий полюс» в Курской и «Орел» в Орловской области.

Анна Швечикова