Воронежцу пришлось извиняться на видео за танцы под трек Верки Сердючки у клуба

Сотрудники правоохранительных органов в райцентре Борисоглебск Воронежской области опросили местного жителя Павла Вахрушева, который в ночь с 1 на 2 ноября громко включил в своей Lada трек Верки Сердючки «Все будет хорошо». Инцидент произошел у входа в местный ночной клуб «Жара» после его закрытия: под треки из машины танцы под композицию украинского певца Андрея Данилко продолжились на улице. После выходных борисоглебцу пришлось записать видео с извинениями на фоне герба и флагов РФ в офисе госучреждения: на записи (копия есть у «Ъ-Черноземье») он заявил, что теперь раскаивается в содеянном и поддерживает СВО.

Как сообщили «Ъ-Черноземье» источники в региональной власти, рассматривается вопрос о возможном возбуждении против Вахрушева административного дела, статья пока не определена. По данным источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, пока дело не возбуждено.

«Хочу принести публичные извинения. Я включил неподобающую музыку Верки Сердючки с неподобающими словами. Хотел раскаяться. Больше такого не повторится, поддерживаю курс России и специальную военную операцию»,— сказал Вахрушев на видео.

«Молодой человек, протрезвев, все осознал и оперативно пересмотрел свои музыкальные вкусы. Теперь готов понести административное наказание и впредь всячески поддерживать политику страны»,— отметил источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти.

