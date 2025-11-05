В Белгородской области задержали сбежавшего военного Алексея Кострикина

Сбежавшего из-под стражи военнослужащего Алексея Кострикина задержали в Белгородской области. Фигуранта уголовных дел об убийстве и изнасиловании (п. «е» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 131 УК РФ) доставили в военный следственный отдел Следственного комитета России по Белгородскому гарнизону. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Вновь задержанного допрашивают «по обстоятельствам совершенного преступления», а также проверяют на причастность к убийству жителя села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области 3 ноября.

По версии следствия, в октябре рядовой проник в дом в Новой Таволжанке и убил его владельца, после чего изнасиловал супругу хозяина. Фигуранту удалось скрыться, однако его задержали через несколько часов. Об этом стало известно 30 октября. 1 ноября губернатор Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания заявил, что военнослужащий сбежал из-под стражи.

Алина Морозова