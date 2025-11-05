Экс-губернатора Тамбовской области не выпустили из СИЗО

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова на продление ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Решение Басманного райсуда Москвы, согласно которому он должен пробыть в СИЗО как минимум до 23 декабря, оставлено в силе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Максим Егоров был задержан летом 2025 года

Уточняется, что защита господина Егорова просила изменить ему меру пресечения на домашний арест.

Максим Егоров находится под стражей с конца июля. Он обвиняется в получении незаконных вознаграждений (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), в том числе в виде услуг, на сумму порядка 80 млн руб. В основу уголовного дела легли показания бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова, которого в начале года задержали по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Максим Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области в октябре 2021 года. В сентябре 2022-го победил на выборах главы региона. Ушел в отставку 4 ноября 2024-го «в связи с переходом на новую работу на федеральном уровне».

