Воронежский бизнесмен Арапов обжаловал отказ во взыскании с партнеров 1,8 млрд

Воронежское ООО «АЛ5 холдинг» Леонида Арапова подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда города Москвы об отказе во взыскании 1,8 млрд руб. с московского ООО «АЛ5 инвест» и его совладельца Сергея Солодова. Претензия пока не принята к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

Первая инстанция отклонила иск еще 15 августа, однако мотивировочная часть решения была опубликована только в начале октября. В ней раскрывается суть требований истца. Он посчитал, что из ООО «АЛ5», которым владеют ООО «АЛ5 инвест» (доля в 55%; собственники компании — Сергей Солодов и Антон Воронов) и ООО «АЛ5 холдинг» господина Арапова (45%), фактически бесплатно вывели имущество в виде долей связанных компаний в пользу «АЛ5 инвест» и других аффилированных с господином Солодовым организаций.

Однако Арбитражный суд Москвы определил: истец не доказал, что Сергей Солодов как гендиректор ООО «АЛ5» не действовал в интересах компании.

В конце октября апелляционная инстанция отказала Леониду Арапову в признании ничтожной сделки по продаже его доли в 4,5% в «АЛ 5» в рамках банкротства бизнесмена. Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что переход права на долю господина Арапова к ООО «АЛ5 инвест» за 88,2 млн руб. был законным.

Корпоративный конфликт между собственниками идет с 2022 года. До 2017 года Леонид Арапов был совладельцем входившего в ГК «АЛ5» воронежского алюминиевого завода ООО «АВА-трейд», в 2014–2022 годах он руководил предприятием. В апреле 2022 года решением «АЛ5» полномочия бизнесмена на посту гендиректора были прекращены. Тогда же алюминиевый завод возглавил Сергей Солодов. Противостояние продолжилось и в других юрлицах холдинга.

После досрочной смены руководителя в «АВА-трейде» началась проверка финансовой деятельности, которая, согласно решениям суда, выявила нарушения. Среди них — финансирование личных авиаперелетов и турпоездок Леонида Арапова и членов его семьи в 2019–2022 годах, которые оплачивались с расчетного счета юрлица, а также перечисления средств со счета компании на его личный счет.

В начале июля Пресненский райсуд Москвы приговорил Леонида Арапова к семи годам колонии общего режима за мошенничество и растрату (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Суд также удовлетворил гражданские иски к нему на 302,4 млн руб. в сумме. Их подавали ООО «АВА-трейд» (48,1 млн и 199,9 млн) и АО «Русский алюминий» (54,4 млн руб.). В конце месяца бизнесмен обжаловал это решение, претензия еще не рассмотрена.

Алина Морозова