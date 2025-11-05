Снова инициировано банкротство Липецкого кузнечного завода

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области обратилось в Арбитражный суд региона с заявлением о признании ООО «Липецкий кузнечный завод» (ЛКЗ, бренд «Липецкая кузница») Михаила Болотина несостоятельным. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Суд принял заявление к производству, первое заседание по делу запланировано на 27 января 2026 года. Согласно базе арбитража, это единственное разбирательство между сторонами.

Для ЛКЗ банкротный иск не стал первым. В 2022 году Арбитражный суд Липецкой области утвердил мировое соглашение в аналогичном деле. Завод находился в процедуре наблюдения с июня 2021 года. Банкротство инициировало само предприятие весной того же года. По условиям мирового соглашения предприятие договорилось о рассрочке погашения задолженности на сумму 104,3 млн руб. сроком на три года «в соответствии с утвержденным графиком». При этом начисленные проценты подлежали списанию. Среди кредиторов завода числилась налоговая, требовавшая погашения 19,45 млн руб. задолженности перед бюджетом.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Липецкий кузнечный завод» зарегистрировано в 2005 году в Липецке с уставным капиталом 33,7 млн руб. для предоставления услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла. 100% долей общества — у Михаила Болотина, известного российского машиностроителя, основателя и бывшего руководителя концерна «Тракторные заводы», осужденного в 2022 году за особо крупную растрату на два года колонии общего режима и в 2023 году вышедшего на свободу. Выручка за 2022 год составила 293 млн руб., чистая прибыль — 11 млн руб. Более поздние финпоказатели не раскрывались. Гендиректор — Сергей Федоров.

В марте этого года на предприятии сообщили, что на базе ЛКЗ к 2030 году может быть создан кузнечно-литейный комплекс. В рамках проекта мощность производства может увеличиться с 10 тыс. до 20 тыс. т кузнечных изделий в год, а также предполагается запуск литейного производства объемом до 20 тыс. т. Инвестиции в проект оцениваются в 3,5 млрд руб. Планируется привлечение сторонних инвесторов. В компании также заявляли о намерении сотрудничать с Союзом литейщиков Китая, однако детали соглашения не раскрываются.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова