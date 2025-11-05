Курский губернатор поручил уволить всех чиновников с уголовным прошлым

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил до конца ноября уволить из органов исполнительной власти всех чиновников, которые привлекались к уголовной ответственности. На заседании регионального правительства он заявил, что уже давал прежде такое поручение, но с апреля были уволены только девять госслужащих-уголовников, тогда как это «небольшая часть от общего количества выявленных».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Коллеги ко мне приходят и начинают говорить, что, дескать, он хороший, но стал жертвой обстоятельств, незаменимый человек, но оказался крайним, его подставили. В уголовном праве понятий “крайний” и “подставили” не существует. У нас есть лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за получение или дачу взятки. Я твердо понимаю, что человеку с таким прошлым делать в органах исполнительной власти нечего. А есть и лица, осужденные за грабеж»,— рассказал глава региона и пригрозил «озвучить в режиме онлайн, кто у кого работает», если поручение вновь не будет исполнено.

На том же заседании заместитель губернатора Александр Чепик рассказал, что региональные органы власти сократили на 1,5 тыс. человек.

Юрий Голубь