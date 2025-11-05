Обесточивание на космодроме «Восточный» и троекратный рост просрочек по ипотеке

ПСО «Казань», генподрядчик строительства второй очереди космодрома «Восточный», лишили электроснабжения из-за долга в 51 млн руб. Ежемесячное потребление электроэнергии объектами компании составляет около 4 млн руб. Дальневосточная энергетическая компания неоднократно направляла требования о погашении долга и временно отказывалась от отключений, однако оплата не поступила. Энергокомпания намерена обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом.

Просроченная задолженность по ипотечным кредитам в Татарстане за год увеличилась с 1,9 до 5,7 млрд руб. Общая сумма долга по ипотеке в республике на 1 октября 2025 года достигла 683,2 млрд руб. По объему просроченной задолженности Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе, опередив Башкортостан (5,5 млрд руб.) и Самарскую область (3,2 млрд руб.).

Премьер-министр России Михаил Мишустин исключил из Единого государственного реестра объектов культурного наследия два ранее снесенных дома в Казани. Дом революционера Виктора Тихомирова имел статус регионального значения, дом Колокольникова — федерального. Оба здания располагались на улице Петербургской. Дом Колокольникова был построен в 1836 году по проекту архитектора Фомы Петонди, сейчас на его месте находится гостиница «Регина».

Жители Татарстана в 2025 году заплатят имущественные налоги на 11,5 млрд руб., что на 18% больше, чем годом ранее. Наибольшую долю составляет транспортный налог — 5,7 млрд руб., имущественный — 3,9 млрд руб., земельный — 1,09 млрд руб. Объем налоговых льгот достиг 2,3 млрд руб., что на 17,4% больше, чем в прошлом году.

В Муслюмовском районе Татарстана в декабре 2025 года начнет работу завод по переработке технической конопли. На предприятии будут производить конопляное волокно, а из отходов — наполнители для кошачьих туалетов. Стоимость проекта составляет 100 млн руб. На 600 гектарах выращиванием конопли занимается инвестор, еще 400 гектаров засеяны местными фермерами.

После закрытия полигона на улице Химической количество жалоб на качество воздуха в северной части Казани сократилось в четыре раза. Основную долю зафиксированных превышений составляют выбросы сероводорода — 99,3% от общего числа. Ежегодный объем выбросов предприятия составлял около 9,5 тыс. тонн, вклад в загрязнение воздуха в северной части Казани достигал 18%. Официально полигон закрыт в конце декабря 2024 года.

Татарстан в 2025 году реализует мероприятия в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» на 562 млн руб., из которых 467,4 млн руб. поступит из федерального бюджета. Средства направят на проекты «Сохранение лесов» (111,8 млн руб.) и «Вода России» (450,2 млн руб.).

Количество дорогостоящих автомобилей у физлиц в Татарстане в 2024 году выросло с 285 до 389 единиц, сообщил руководитель управления ФНС по республике Марат Сафиуллин. Самая дорогая машина — Aston Martin с суммой налога 326 тыс. руб.

Анар Зейналов