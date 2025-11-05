После закрытия полигона на улице Химической количество жалоб на качество воздуха в северной части Казани сократилось в четыре раза. Об этом на пресс-конференции, посвященной экологии промышленных городов, сообщил министр экологии Татарстана Александр Шадриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани после закрытия полигона «ПЖКХ» число жалоб на воздух снизилось в 4 раза

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани после закрытия полигона «ПЖКХ» число жалоб на воздух снизилось в 4 раза

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По его словам, более 97% предприятий в этом районе находятся под федеральным надзором, а основную долю зафиксированных превышений составляют выбросы сероводорода — 99,3% от общего числа.

Ранее в СМИ появилась информация, что на закрытом полигоне продолжается прием отходов. Среднесуточный объем поступавших отходов составлял около 2,2 тыс. тонн. По данным Минэкологии Татарстана, ежегодный объем выбросов предприятия составлял около 9,5 тыс. тонн, а его вклад в загрязнение воздуха сероводородом в северной части Казани достигал 18%.

Официально полигон был закрыт в конце декабря 2024 года. С июля 2023 года генеральным директором регионального оператора УК «ПЖКХ» является депутат Государственного совета Татарстана Евгений Чекашов.

Анна Кайдалова