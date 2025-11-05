За год объем просрочек по ипотеке в Татарстане вырос в три раза

Просроченная задолженность по ипотечным кредитам в Татарстане за год увеличилась с 1,9 до 5,7 млрд руб., сообщает РБК Татарстан со ссылкой на данные Банка России. Это почти троекратный рост по сравнению с прошлым годом.

Общая сумма долга по ипотеке в республике на 1 октября 2025 года достигла 683,2 млрд руб. — на 33,2 млрд больше, чем годом ранее. Только за месяц долг увеличился на 7,1 млрд руб., а просрочка — на 204 млн (+3,7%).

По объему просроченной задолженности Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе, опередив Башкортостан (5,5 млрд руб.) и Самарскую область (3,2 млрд руб.).

Анна Кайдалова