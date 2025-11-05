В Татарстане откроют завод по переработке технической конопли

В Муслюмовском районе Татарстана в декабре 2025 года начнет работу завод по переработке технической конопли. Об этом сообщил глава района Альберт Хузин на Муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития республики.

На предприятии будут производить конопляное волокно, а из отходов — наполнители для кошачьих туалетов. Стоимость проекта составляет 100 млн руб. На 600 гектарах выращиванием конопли занимается инвестор, еще 400 гектаров засеяны муслюмовскими фермерами.

Ранее открытие завода планировалось в 2023 году.

Анна Кайдалова