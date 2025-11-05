Два ранее снесенных дома в Казани исключили из Единого государственного реестра объектов культурного наследия народов России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мишустин исключил два здания в Казани из реестра объектов культурного наследия

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Мишустин исключил два здания в Казани из реестра объектов культурного наследия

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дом, где жил революционер Виктор Тихомиров, являлся объектом культурного наследия регионального значения, у дома Колокольникова был статус объекта федерального значения. Оба здания располагались на улице Петербургской в Казани.

Здание, в котором проживал Виктор Тихомиров, было возведено в 1840-х годах. Дом Колокольникова, построенный в 1836 году по проекту архитектора Фомы Петонди, принадлежал купцу Николаю Колокольникову. Сейчас на его месте находится гостиница «Регина».

Анна Кайдалова