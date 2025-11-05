Объекты ПСО «Казань» на космодроме «Восточный» обесточены из-за долга в 51 млн

Компанию ПСО «Казань», генподрядчика строительства второй очереди космодрома «Восточный», лишили электроснабжения из-за долгов в 51 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной энергетической компании (ДЭК).

Ежемесячное потребление электроэнергии объектами ПСО «Казань» составляет около 4 млн руб. На объектах компании, расположенных на площадке стартового комплекса ракеты-носителя «Ангара», введены ограничения на подачу электроэнергии.

В ДЭК отметили, что неоднократно направляли ПСО «Казань» требования о погашении долга. ДЭК уже шла навстречу подрядчику и временно отказывалась от отключений, однако оплата так и не поступила.

Энергокомпания намерена обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом. В случае непогашения задолженности меры ограничения могут быть усилены.

Ранее сообщалось, что ОЭЗ «Иннополис» подало заявление о банкротстве ПСО «Казань» на 1,9 млрд рублей.

Анна Кайдалова