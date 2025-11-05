В 2025 году жители Татарстана заплатят имущественные налоги на 11,5 млрд руб., что на 18% больше, чем годом ранее. Об этом на брифинге «Об уплате имущественных налогов в Республике Татарстан в 2025 году» сообщил руководитель Управления ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин.

В Татарстане сумма начисленных имущественных налогов за год выросла на 18%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Татарстане сумма начисленных имущественных налогов за год выросла на 18%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наибольшую долю поступлений составляют транспортный налог — 5,7 млрд руб., еще 3,9 млрд руб. — имущественный и 1,09 млрд руб. — земельный налоги.

Объем налоговых льгот в этом году достиг 2,3 млрд руб., что на 17,4% (400 млн руб.) больше, чем в прошлом.

Анна Кайдалова