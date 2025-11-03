Главные новости к утру 3 ноября

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты будут проводить ядерные испытания. Он заявил, что США нуждаются в таких испытаниях «для того, чтобы увидеть, как оно работает». По его словам, «Россия объявила, что проведет испытание», а КНДР «постоянно испытывает» ядерное оружие. «Я не хочу, чтобы мы были единственной страной, которая не испытывает»,— сказал президент США.

Дональд Трамп заявил, что его терпение в вопросе темпа украинского урегулирования не иссякнет. «Нет последней капли. Иногда нужно дать им драться, чтобы они выпустили это»,— сказал господин Трамп журналистам.

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции начали наращивать закупки нефти не из России в ответ на антироссийские западные санкции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано 3 ноября в 01:29 (23:29 мск прошлого дня) в провинции Саманган на севере Афганистана на глубине 30 км. Число погибших к утру выросло семи человек. Еще 150 человек пострадали.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что предложил Евросоюзу купить у республики боеприпасы. На вопрос о возможной поставке этих боеприпасов на Украину, президент Сербии ответил, что «покупатели могут делать с ними все, что хотят».

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. «Нет»,— ответил господин Трамп на вопрос, передадут ли США Украине ракеты.

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о возможных планах по нанесению ударов по Венесуэле. «Как мне ответить на такой вопрос: «Есть ли планы удара по Венесуэле?" Кто бы такое сказал? И даже если бы они были, разве я сказал бы вам об этом?»— сказал он. Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что администрация США приняла решение атаковать объекты на территории Венесуэлы.