Трамп отказался отвечать на вопрос о планах ударов по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о возможных планах по нанесению ударов по Венесуэле. "Как мне ответить на такой вопрос: «Есть ли планы удара по Венесуэле?" Кто бы такое сказал? И даже если бы они были, разве я сказал бы вам об этом?»— сказал он.

Ранее американские СМИ — The Wall Street Journal, The Miami Herald и New York Post — со ссылкой на источники сообщали, что администрация США приняла решение атаковать объекты на территории Венесуэлы. По словам чиновников, в число вероятных целей входят контролируемые армией порты и аэропорты, которые, предположительно, используются для незаконного оборота наркотиков. Тогда же сам Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не собираются атаковать Венесуэлу.

С начала сентября США атакуют в Карибском море суда, на которых, по данным американской разведки, перевозят наркотики. Дональд Трамп также публично обвиняет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что он помогает мировой наркоторговле.