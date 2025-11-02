Reuters: Турция нарастила закупки нефти не из России из-за санкций

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Турции начали наращивать закупки нефти не из России в ответ на антироссийские западные санкции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

НПЗ STAR, принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, недавно закупил четыре партии сырой нефти с поставкой в декабре у Ирака, Казахстана и других производителей. По расчетам Reuters, это составляет от 77 тыс. до 129 тыс. баррелей нероссийской нефти в сутки. При этом в сентябре и октябре российская нефть марки Urals составляла практически весь объем потребления STAR, около 210 тыс. баррелей в сутки.

Другой крупный турецкий НПЗ, Tupras, также увеличивает закупки нероссийских сортов, схожих по качеству с Urals, например, иракских. Источники издания полагают, что Tupras может вскоре полностью отказаться от импорта российской нефти на одном из своих заводов, чтобы сохранить экспорт топлива в Европу и избежать попадания под будущие санкции ЕС. Компания продолжит перерабатывать российскую нефть на другом НПЗ.

В январе-октябре этого года Турция импортировала 47% нефти из России, что составляло 317 тыс. баррелей в сутки, уточняет Reuters. За аналогичный период прошлого года доля российской нефти была выше — 333 тыс. баррелей в сутки.

Ранее американский президент Дональд Трамп на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлял, что хотел бы, чтобы Турция прекратила покупать российские энергоносители на время конфликта на Украине.