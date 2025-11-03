Трамп: США рассматривает передачу крылатых ракет Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что «на самом деле» не рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом он рассказал журналистам на борту самолета Air Force One во время полета из Флориды в Вашингтон.

«Нет»,— ответил господин Трамп на вопрос, передадут ли США Украине Tomahawk. На вопрос прессы, рассматривает ли администрация подобный шаг, президент США ответил: «Нет, на самом деле нет».

По словам господина Трампа, эта позиция может измениться. «Но в настоящее время я этого не делаю»,— сказал он.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Минобороны США уведомило Белый дом о том, что поставки Украине высокоточных крылатых ракет Tomahawk не окажут негативного влияния на американские арсеналы.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Соединенным Штатам не хотелось бы отдавать Украине ракеты Tomahawk, поскольку они нужны «для защиты нашей страны».